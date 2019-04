Ottendorf-Okrilla

3,3 Promille intus und trotzdem noch nicht genug: Ein 41-Jähriger hat am späten Sonntagabend versucht, Alkohol aus einem Getränkemarkt an der Dorfstraße im Ortsteil Medingen zu stehlen. Dabei machte er die Rechnung jedoch ohne den Inhaber des Geschäftes. Zwar gelang es dem Dieb, gegen 23 Uhr in den Markt einzudringen. Kurz darauf sah er sich jedoch einem Mitarbeiter und dem Eigentümer des Ladens höchstpersönlich gegenüber.

Polizisten nahmen sich wenig später des offenkundig betrunkenen Verdächtigen an. Ein Atemalkoholtest sorgte schließlich für Klarheit und ergab den Wert von 3,3 Promille. Die Kriminalpolizei leitete ein Strafverfahren ein.

Von DNN