Riesa

Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr ist ein zehn-Jähriger Junge von einem herannahenden Auto erfasst worden. Das Kind wollte den Friedrich-Ebert-Platz in Höhe Hafenstraße überqueren. Dabei soll ein blauer Kleinwagen mit Dresdener Kennzeichen den Zehnjährigen erfasst und verletzt haben. Der Täter setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Steuer soll ein 40- Jähriger Mann mit hellem Haar und blauen Strähnen gesessen haben.

Wer den Tathergang beobachtet hat oder Angaben zu dem Täter oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich bei dem Polizeirevier Riesa oder Dresden unter 0351 483 22 33 zu melden.

Von Jennifer Georgi