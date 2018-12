Altenburg

In der Altenburger Innenstadt ist ein 33-jähriger Mann gewaltsam zu Tode gekommen. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, erging Haftbefehl gegen eine 27-Jährige und einen 40-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im begründeten Verdacht stehen, den 33-Jährigen getötet zu haben. Das Opfer wurde laut Polizei bereits am Freitag in seiner Wohnung von seinen Mitbewohnern tot aufgefunden. Daraufhin starteten umfangreiche Ermittlungen zur Todesursache, die Hinweise auf eine Straftat erbracht hätten. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen, das Amtsgericht Gera erließ am Samstag Haftbefehl gegen beide. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Weitere Informationen wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht geben.

Von OVZ