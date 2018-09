Bernburg

Eine 30-jährige Fußgängerin ist in Bernburg (Salzlandkreis) von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Die 30-Jährige wurde nach dem Unfall am Montagabend noch reanimiert, erlag aber ihren schweren Verletzungen und starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 65-jährige Fahrer des Kleintransporters habe nach eigenen Aussagen die Frau wegen der Dunkelheit und wegen des Gegenverkehrs nicht bemerkt. Der Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und sucht nach Zeugen.

dpa