Bad-Gottleuba-Berggießhübel

In Langenhennersdorf ist ein 28-Jähriger am Donnerstagabend durch einen Böller schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann in einer Hobbywerkstatt mit einem Knaller hantiert. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete er den Sprengkörper mit einem Cuttermesser. Dabei detonierte der Böller und verletzte den 28-Jährigen schwer an der Hand. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Von DNN