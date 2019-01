Freital

Eine 26-Jährige ist am Donnerstagabend an der Poisentalstraße in Freital sexuell bedrängt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Dresdnerin kurz vor der Körnerstraße von zwei Männern festgehalten und gegen eine Hauswand gedrückt. Die Täter sprachen die Frau mit sexuellem Hintergrund an und versuchten, sie zudem unsittlich zu berühren. Die 26-Jährige setzte sich vehement zur Wehr und konnte flüchten. Sie blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Täter waren etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Sachen sowie eine Strickmütze. Einer der Männer soll mit russischen Akzent gesprochen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 bei der Polizei zu melden.

Von DNN