Pirna

Am Mittwochabend sind Polizisten auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes von einem 19-Jährigen angegriffen worden. Die Beamten waren zu dem Markt an der Remscheider Straße in Pirna-Sonnenstein gerufen worden, da hier eine größere Personengruppe Kunden belästigt hatte.

Die Polizisten nahmen die Personalien der Störenfriede auf und sprachen ihnen Platzverweise aus. Hierbei wurde ein 19-Jähriger handgreiflich. Er schlug einem Beamten gegen die Brust und trat einem zweiten gegen das Bein – beide blieben unverletzt. Der Iraker muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von fg