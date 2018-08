Dohna

Bei einem Verkehrsunfall in Dohna ist am Donnerstagnachmittag eine junge Frau ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben war die 18-Jährige auf der Teplitzer Poststraße zwischen Krebs und Zuschendorf unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren VW Golf verlor und gegen einen Baum prallte. Das Auto wurde beim Aufprall in zwei Teile gerissen. Die Fahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Von DNN