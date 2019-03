Riesa

Ein beträchtlicher Sachschaden wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag verursacht. Eine 31-jährige Seatfahrerin stieß beim Linksabbiegen von der Klötzerstraße in die Robert-Koch-Straße frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai, gesteuert von einer 49-Jährigen, zusammen. Beide Fahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 18 000 Euro.

Von PS