Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach der vermissten Lara J. aus Priestewitz. Die 17-Jährige machte sich am Montagmorgen zur Berufsschule auf den Weg. Dort kam sie allerdings nie an und auch nach Hause kehrte sie bisher nicht zurück. Nach ersten Erkenntnissen könnte sie sich in Leipzig aufhalten.