Ebersbach

Am Dienstagnachmittag ist eine Moped-Fahrerin beim Linksabbiegen in die Straße An der Mart in Ebersbach mit einem Ford C-Max zusammengestoßen. Die 16-Jährige und ihre gleichaltrige Mitfahrerin waren auf einem Simson S 51 aus Richtung Fürstenweg unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Der Ford-Fahrer war zu dem Zeitpunkt auf der Hauptstraße ebenfalls in Richtung Fürstenweg unterwegs. Die beiden Jugendlichen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 4.500 Euro.

Von lp