16 Menschen sind bei mehreren aufeinanderfolgenden Unfällen auf der Autobahn 9 nahe dem Flughafen Leipzig/Halle verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei am frühen Morgen gegen drei Uhr ein Auto bei Wiedemar im Landkreis Nordsachsen liegegeblieben, teilte die Polizei in Leipzig am Samstag mit. Dieser Zwischenfall sei möglicherweise Ursache für die Karambolage.

Insgesamt seien neun Fahrzeuge beteiligt gewesen. Laut Feuerwehr war auch ein Hund in einem der Autos.

Die Fahrbahn in Richtung Berlin war nach dem Unfall gesperrt. Eine Umleitung sei eingerichtet worden.

Von LVZ