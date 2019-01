Bautzen

Der kurze und heftige Schneefall hat am Donnerstag auf der Autobahn 4 in Ostsachsen zu einer Vollsperrung geführt. Insgesamt 15 Fahrzeugen kollidierten ersten Informationen zufolge zwischen Weißenberg und Bautzen miteinander, darunter auch Transporter und Lkw. Ein Großgebot an Einsatzkräften ist vor Ort, ebenso ein Rettungshubschrauber.

Fünf Personen haben Verletzungen erlitten. Der Rückstau in beläuft sich aktuell auf mehrere Kilometer bis Niederseifersdorf. Das Technische Hilfswerk ( THW) leitet den Verkehr ab Kodersdorf ab. Mitarbeiter der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) verteilen warme Getränke. Die Bergungsarbeiten werden sich mindestens bis in den späten Nachmittag ziehen.

Von DNN