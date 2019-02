Königstein

Schwere Verletzungen hat am Mittwoch ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Königstein erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche gegen 7.15 Uhr an der Haltestelle Reißiger Platz aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem herannahenden Citroen Berlingo erfasst. Der 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Von DNN