Sächsische Schweiz

Aus praktischen und symbolischen Gründen sind sie beliebt, die traditionellen Osterfeuer. Ihr Feuerschein soll den Winter vertreiben und so mancher Gartenfreund nutzt den Anlass, um Altholz den Flammen zu übergeben. Ein Feuer ist zudem ein Grund zum geselligen Beisammensein.

Am Karfreitag brennt das Osterfeuer in Pirna-Obervogelgesang ab 17 Uhr unterhalb des Gasthofes an den Elbwiesen. Die Wirtsleute versorgen Gäste mit Speisen vom Holzkohlegrill und schenken Getränke aus.

Am Ostersonntag lockt im Bielatal ein Osterfest, das die Freiwillige Feuerwehr und der Tourismusverein auf die Beine stellen. Um 13 Uhr startet am Sportplatz an der Schulstraße eine geführte Wanderung für Groß und Klein samt kleinen Osterüberraschungen. Ab 15 Uhr gibt es am Sportplatz Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und Gebrautes.

Von allzu vollen Bäuchen sei denen abgeraten, die um 16 Uhr noch am österlichen Familien-Staffellauf teilnehmen möchten. Im Anschluss beginnt die Suche nach dem Osterhasen, der vor allem den Kindern einen Besuch zugesichert hat. Um 18 Uhr wird das Osterfeuer entzündet.

