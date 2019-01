Bad Schandau

Patienten der Kirnitzschtal-Klinik in Bad Schandau haben sich mit dem Norovirus infiziert. Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bestätigte dem MDR, dass es eine Häufung von Fällen gebe. In der Reha-Klinik werden unter anderem Orthopädie- und Rheumapatienten behandelt. Das Klinikum und das zuständige Gesundheitsamt waren für eine Stellungnahme am Freitag trotz mehrfacher DNN-Anfragen nicht zu erreichen. Typisch für das Norovirus ist Brechdurchfall, der für Senioren und Kinder auf Grund des Flüssigkeitsverlusts lebensgefährlich werden kann. Die Krankheit bricht meist zwischen sechs Stunden und zwei Tagen nach der Ansteckung aus. Das Virus kann durch direkten Kontakt, aber auch durch verunreinigte Oberflächen und rohe Lebensmittel übertragen werden.

Im Sommer 2018 brach das Norovirus in einer Jugendherberge in Sebnitz aus, bei 36 Kindern bestand der Verdacht einer Erkrankung. Im Dezember ging das Magen-Darm-Virus im Vogtlandkreis um. In knapp 40 Kitas und Pflegeeinrichtungen erkrankten insgesamt rund 400 Personen.

Von tg