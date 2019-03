Zahl der Tuberkulose-Erkrankungen in Sachsen deutlich rückläufig

Dresden/Berlin

In Sachsen sind im vergangenen Jahr 170 Menschen an Tuberkulose erkrankt. Im Vergleich zum Jahr 2017 ist das Rückgang um 20 Prozent, wie das Robert Koch-Institut in Berlin ( RKI) vor dem Welttuberkulosetag (24. März) mitteilte. Der Freistaat liege damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit waren im Vorjahr die Erkrankungen lediglich um ein Prozent zurückgegangen.

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch mahnt dennoch, die Krankheit weiterhin ernst zu nehmen. „Diese Infektionskrankheit kommt auch in unseren hochentwickelten Ländern vor. Um die Ausbreitung von TBC wirksam einzudämmen, müssen alle Stellen entschlossen und gemeinsam vorgehen“, betonte die CDU-Politikerin.

Obwohl es in Deutschland moderne Diagnoseverfahren und wirksame Medikamente gebe, werde die Krankheit häufig erst spät diagnostiziert, warnte das RKi. Bei länger anhaltendem, Husten, Nachtschweiß, Fieber und Gewichtsabnahme sollte immer auch an eine TBC-Erkrankung gedacht werden.

Tbc wird von einem Bakterium hervorgerufe und kann über Tröpfchen in der Atemluft übertragen werden. Die Infektion kann zu entzündlichen Veränderungen im oberen Teil der Lunge und in anderen Organen führen. Behandelt wird Tbc mit hochwirksamen Medikamenten.

Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO und der EU-Präventionsbehörde ECDC ist es, die Krankheit bis 2030 in Europa auszurotten. Voraussetzung dafür sei jedoch eine korrekte und schnelle Diagnose. „Je früher ein Patient diagnostiziert wird, desto schneller kann er behandelt und eine Übertragung der Krankheit verhindert werden“, heißt es in einem jüngst veröffentlichten Bericht.

Der Welttuberkulosetag wird jedes Jahr am 24. März begangen, da das Bakterium am 24. März 1882 entdeckt wurde.

dpa