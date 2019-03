Sachsen

In Sachsen ist die Zahl der Leiharbeiter deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren Ende 2018 rund 42 500 Menschen im Bereich der Zeitarbeit beschäftigt - 8000 weniger als im Vorjahresmonat. Das entspricht einem Rückgang von fast 16 Prozent binnen Jahresfrist. „In den vergangenen zwölf Monaten ist jeder sechste Job in der Zeitarbeit abgebaut wurden“, sagte der Sprecher der Regionaldirektion Sachsen, Frank Vollgold, der Deutschen Presse-Agentur. So wenige Leiharbeiter gab es im Freistaat seit 2007 nicht mehr.

Die Arbeitsagentur sieht die Entwicklung vor allem in dem wachsenden Bedarf an Fachkräften begründet. „Aufgrund der anhaltend guten Lage am Arbeitsmarkt und der vielen freien Jobs stellen die Arbeitgeber zunehmend häufiger neue Mitarbeiter direkt ein“, so Vollgold. Damit rücke die Möglichkeit der Leiharbeit immer mehr in den Hintergrund. Zudem dürften neue gesetzliche Vorgaben wie eine Überlassungsgrenze von 18 Monaten dafür gesorgt haben, dass Zeitarbeiter von den Entleihfirmen übernommen werden oder anderweitig einen Job finden.

Vor allem für junge Menschen ohne Berufserfahrung, Langzeitarbeitslose oder Geringqualifizierte kann die Zeitarbeit nach Einschätzung der Arbeitsagentur eine Brücke in den Arbeitsmarkt sein. Unternehmen und Arbeiter lernten sich kennen, nicht selten ergebe sich daraus eine Festanstellung, so Vollgold.

Seit Jahren entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Sachsen positiv: Insgesamt haben aktuell gut 1,6 Millionen Menschen im Freistaat einen sozialversicherungspflichtigen Job. Nur 2,6 Prozent von ihnen sind Zeitarbeiter. Ein Blick auf die Branchen zeigt, dass sie meistens im Lager (22 Prozent) oder der Metallbearbeitung (12 Prozent) tätig sind. Aber auch im Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik oder Gastronomie kommen Leiharbeiter zum Einsatz. Wer als Leiharbeiter beschäftigt ist, muss allerdings meist mit weniger Lohn auskommen - im Schnitt ein Minus von rund 800 Euro. Das mittlere Einkommen von regulär Beschäftigten im Freistaat liegt derzeit bei 2524 Euro.

Etwa 15 Prozent der Leiharbeiter in Sachsen kommen den Angaben zufolge aus dem Ausland - das ist fast jeder siebte. Unter den rund 11 000 ausländischen Zeitarbeitern (Stand Sommer 2018) waren den Angaben zufolge 8700 aus der EU, vor allem aus Polen und Tschechien. Rund 1260 Leiharbeiter kommen zudem aus Ländern wie Syrien, Eritrea, Irak oder Iran.

