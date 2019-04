Dresden

Die Zahl der Rauschgifttoten in Sachsen ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Bundesdrogenbeauftragten hervorgeht, starben 18 Menschen im Land an den Folgen ihres Drogenkonsums. Das waren zwei mehr als 2017. Auch bundesweit stieg die Zahl der Rauschgifttoten leicht. Die Statistik verzeichnete 1276 Todesfälle, vier mehr als im Jahr davor. Etwa die Hälfte der Fälle sei auf Überdosierungen von Opioiden wie Heroin und Morphium zurückzuführen.

dpa