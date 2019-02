Dresden

Bei den sächsischen Wohnungsgenossenschaften laufen Abriss und Neubau parallel. 2018 entstanden etwa 500 neue Wohnungen, die gleiche Zahl sei für dieses Jahr geplant, teilte ihr Verband am Donnerstag in Dresden mit. Nach vorläufigen Schätzungen wurden im Vorjahr rund 472 Millionen Euro in Bestand und Neubau investiert. Das waren 45 Millionen Euro mehr als 2017.

Die Steigerung resultiert den Angaben zufolge aus dem Bau neuer Wohnungen. Sie würden nicht nur in den Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig gebraucht, sondern auch etwa in Döbeln, Dippoldiswalde, Freital oder Rochlitz. In Leipzig-Grünau errichtet eine Genossenschaft derzeit für 12,2 Millionen Euro ein Hochhaus.

Dennoch sieht der Verband auch künftig die Notwendigkeit für den Abriss von Wohnungen, die aufgrund ihrer Größe und Lage nicht nachgefragt würden. Meist betriffe das kleine Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen. Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen würden aber dort benötigt, wo Studenten lebten. Auch für Wohnungen mit vier Zimmern gebe es ein starkes Interesse.

Abriss und Neubau hielten sich in etwa die Waage, sagte der Chef des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften, Axel Viehweger. Oft sei dies an gleicher Stelle nicht teurer als eine komplette Modernisierung, da hier die Kosten durch Auflagen für Brandschutz und anderes stiegen. „Wir werden auch in den kommenden Jahren Genossenschaftsmitglieder davon überzeugen müssen, dass ihr Eigentum abgerissen wird.“

Neubau und Abriss würden gleichermaßen zunehmen, betonte Viehweger. Der Verschwinden von Wohnungen habe nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern sei auch eine Komponente der Stadtentwicklung. Vielfach erfolge der Rückbau, um Wohngebiete aufzulockern und grüner zu machen. Für Neubauten können die Genossenschaften in Dresden laut Viehweger in den kommenden zwei, drei Jahren noch eigene Grundstücken nutzen. Oft müsse man dafür aber Garagenanlagen abreißen. „Wohnen für Menschen geht vor.“ In Leipzig sei die Lage mit den Grundstücken schon heute schwierig.

Rund 287 000 Wohnungen in Sachsen befinden sich derzeit im Bestand von Genossenschaften – das ist ein knappes Fünftel aller Wohnungen. Die durchschnittliche Nettokaltmiete der Genossenschaftswohnungen liegt bei knapp fünf Euro pro Quadratmeter. 2018 standen 8,1 Prozent dieser Wohnungen leer, in diesem Jahr wird ein Anstieg der Leerstandsquote auf 8,3 Prozent erwartet.

dpa