Leipzig

Der Winter kehrt für ein kurzes Zwischenspiel nach Sachsen zurück.

Am Wochenende werde es grau und eisigkalt, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. In der Nacht zu Samstag sollen die Temperaturen im Bergland auf bis zu minus fünf Grad sinken.

Es sei mit Glätte und einigen Schneeflocken zu rechnen. Auch tagsüber könne es in den oberen Berglagen Dauerfrost geben.

Auch in Dresden sinken die Temperaturen auf 0 Grad ab. Einen Regenschirm sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Bei Regenwahrscheinlichkeiten von 75-90% auf jeden Fall sicherer. In Leipzig wird es bei sechs Grad dagegen nicht ganz so kalt, aber auch nass.

Das Wetter am Sonntag

Am Sonntag werde es dann wieder etwas wärmer. Erst zum neuen Wochenstart sollen die Temperaturen deutlich ansteigen.In Leipzig und Dresden wird es mit 11 Grad wieder frühlingshafter. Die ersten Aussichten für Ostern sind aber gut: An den Feiertagen soll es frühlingshaft warm werden.

Von RND/dpa/lin