Alstom ist weltweit der erste Hersteller von Schienenfahrzeugen, der einen von einer Brennstoffzelle angetriebenen Nahverkehrszug gebaut hat. In Niedersachsen sind zwei dieser Züge bereits in Betrieb, weitere sollen in Kürze folgen. Auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es diesbezügliche Vorhaben. Weitere Schienenhersteller entwickeln mittlerweile eigene Züge auf Wasserstoffbasis, wie zum Beispiel Siemens mit dem Mireo.

Wasserstoff bietet das Potenzial, den Diesel als Antriebstechnologie im Schienenverkehr abzulösen – das ist gut für das Klima und dient auch der regionalen Wirtschaftskraft, wenn wie im mitteldeutschen Industrierevier Wasserstoff als Abfallprodukt chemischer Prozesse entsteht und eine Leitungsinfrastruktur zum Transport des Wasserstoffs zumindest in Ansätzen vorhanden ist.

Allerdings verursacht die neue Fahrzeugtechnologie höhere Kosten, da eine Serienproduktion bislang wirtschaftlich noch nicht rentabel ist. Insofern bedarf es einer öffentlichen Förderung, der Bund, aber auch der Freistaat Sachsen haben bereits entsprechende Förderprogramme aufgelegt.

In naher Zukunft werden sich die zuständigen Gremien des ZVNL mit der Grundsatzfrage befassen, welche Antriebstechnologie für die zukünftige Anbindung zum Beispiel des Muldentals an das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz am besten geeignet ist. Erst im Anschluss daran ist über den Zeitpunkt der Einführung und die betriebliche Ausgestaltung des alternativen Schienenantriebs zu entscheiden. Ein Termin steht aber jetzt schon fest: Spätestens zum Fahrplanwechsel 2025 wird es eine Lösung geben müssen, da dann das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz zur Wiedervergabe ansteht.