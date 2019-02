Berlin/Dresden

Die CDU in Sachsen hat laut einer Online-Prognose im Kampf um Direktmandate für die Landtagswahl am 1. September aufgeholt. Demnach würde sie derzeit 31 von 60 Direktmandaten gewinnen, drei mehr als im Januar, teilte die Meinungsforscher des Portals Wahlkreis.de in ihrer Analyse mit. Darüber hatte am Donnerstag bereits die „Dresdner Morgenpost“ berichtet. Die AfD erreichte nach der Analyse 25 Direktmandate und damit drei weniger als im Januar. Den Grünen werden Chancen auf drei Wahlkreise eingeräumt, den Linken auf einen Wahlkreis. Bei den Zweitstimmen lag die CDU bei der letzten Umfrage von Insa bei 29 Prozent und damit vier Prozentpunkte vor der AfD. Die Linken kamen auf 18 Prozent, gefolgt von der SPD (10), den Grünen (9) und der FDP (6).

dpa