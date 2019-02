Leipzig

Manche haben ihre Modelleisenbahn, andere schrauben gern an ihren Autos, und wieder andere haben Cosplay für sich entdeckt: Die Kunst, Aussehen und Kostüme von Figuren der Popkultur - Filme, TV, Videospiele - detailgetreu nachzubauen.

Der Cosplay-Wettbewerb, der seit jeher das heimliche Highlight der Leipziger DreamHack darstellt, lockte deshalb am Samstag wieder gut 500 Zuschauer in die Messehalle 4. 80 Bewerbungen waren in den vergangenen Wochen bei der Wettbewerbsleitung eingegangen, 40 wurden schließlich zum großen Kostümschaulauf zugelassen.

Und was es da wieder zu sehen gab! Ausladende Rüstungen, detailverliebte Ornamente, prachtvollen Federschmuck, riesige Klingen aus Pappmaché. Dem Schwerpunkt der DreamHack angemessen gab es vornehmlich Gaming-Charaktere aus Titeln wie Overwatch oder Guild Wars 2 zu bestaunen. Aber auch Figuren aus der Fantasyserie Game of Thrones oder der Verfilmung von Der kleine Hobbit wurden zum Leben erweckt.

Publikum wählt Nintendo-Helden Kirby

Auszeichnungen gab es in mehreren Kategorien: Best Painting (Farbe und Bemalung), Best Dress (Arbeit mit Stoff), Best Armor (Rüstungsdesign) und Best Entertainer. Letztere wurde im Gegensatz zu den anderen nicht von der Jury verliehen, sondern anhand der Resonanz des Publikums vergeben. Deren Sympathien galten jenem Kostüm, das sich von der Masse an Schwertern und Rüstungen deutlich abhob: dem knuffigen, rosafarbenen Nintendo-Helden Kirby.

„Miez Cosplay“ mit 80 LEDs im Kostüm

Gesamtsiegerin der Show - und damit Gewinnerin eines neuen PCs sowie einer Reise zur Sommer-Dreamhack in Schweden - war jedoch Sandra aus Mainz, die in der Szene unter dem Namen „Miez Cosplay“ firmiert. Die konnte die Nachricht über ihren Triumph erst gar nicht glauben. Seit zwölf Jahren ist sie Cosplayerin, nie hat es bisher für einen Titel gereicht. Ein letztes Mal wollte die 30-Jährige noch auf die große Bühne, bevor sie bei ihrem Hobby kürzer tritt. Nun also doch noch ein Sieg, mit einem Kostüm, in das sie mehrere hundert Stunden Arbeit gesteckt hat: Grenth, einer der Götter des Online-Rollenspiels Guild Wars 2. Den Ausschlag für den Sieg gaben die 80 verbauten LEDs sowie der Dampfgenerator, der grauen Rauch aus dem Zauberstab aufsteigen lässt. Vielleicht geht die Cosplay-Karriere für Sandra nun doch noch weiter.

Von Christian Neffe