Pirna

Die Volksbank Pirna hat sich im Geschäftsjahr 2018 trotz niedriger Zinsen und neuer bürokratischer Hürden erfolgreich am Markt behauptet. Das erklärte Vorstandschef Hauke Haensel, als er am Dienstag in Pirna die Zahlen für sein Geldhaus präsentierte.

Dank der guten Konjunktur konnte die Bank das Kreditgeschäft mit Privat- und Geschäftskunden um beachtliche 15,5 Prozent ausbauen, so dass Ende vergangenen Jahres 201 Millionen Euro für das Geschäftsfeld in den Büchern standen. Vor allem mittelständische Unternehmer, Handwerker und Gewerbetreibende gehören zu den Geschäftspartnern der Volksbank.

Die 30 641 Kunden (2017: 30 438) haben der Volksbank Pirna im vergangenen Jahr insgesamt 451 Millionen Euro anvertraut (Stand 2017: rund 412 Millionen) – das wertet das Geldhaus nachvollziehbar zum einen als Vertrauensbeweis, zum anderen klafft mit Blick auf das Kreditvolumen eine Bilanzlücke von rund 250 Millionen Euro. Insgesamt sei die Gesamtbilanz Haensel zufolge erfreulich gewachsen – konkret um rund 81 Millionen auf rund 900 Millionen Euro. Allerdings ist der Zins- und Provisionsüberschuss nach dem Ausnahmejahr 2017 von 9782 auf 9477 Euro gesunken.

Von den gut 30 000 Kunden waren Ende Dezember 9233 Mitglieder der Genossenschaft – 630 mehr als im Jahr davor. Sie können sich über eine Dividende von drei Prozent freuen, wenn die Vertreterversammlung den entsprechenden Vorschlag des Vorstandes annimmt.

Von Daniel Förster und Barbara Stock