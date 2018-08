Dresden

Umweltverbände aus Deutschland und Tschechien sehen die Wasserstraße Elbe als Auslaufmodell. „Seit Januar erreichte die deutsche Elbe an 74 Tagen noch nicht mal eine Fahrrinnentiefe von einem Meter – das entspricht einem Drittel des Jahres 2018. Da sind keine Transporte mehr möglich“, erklärte Nikol Krejčová von der tschechischen Umweltorganisation Arnika am Montag. Auf der Elbe zuverlässig Güter bis Hamburg zu transportieren, sei ein Hirngespinst. Umweltschützer aus beiden Ländern fuhren am Montag von Děčín aus nach Bad Schandau, um gegen die geplanten Elbe-Staustufen auf tschechischer Seite zu protestieren.

dpa