Dresden

In Sachsen geht es vielen Leuten gut – dennoch sind nicht wenige Menschen unzufrieden. Das hat der zum dritten Mal durchgeführte Sachsen-Monitor ergeben, der am Dienstag in Dresden vorgestellt wurde. Die Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Infratest-Dimap ergab auch ein sehr ausgeprägtes Heimatgefühl und manifestierte Ressentiments gegen Muslime und Juden.

Die Lebensumstände

Vier von fünf Sachsen schätzen ihre wirtschaftliche Situation gut oder sehr gut ein. Dabei hat die Zufriedenheit im Vergleich zu 2017 noch einmal leicht zugenommen. Auch bei den persönlichen Zukunftsaussichten liegen die Sachsen über dem Bundesdurchschnitt: Drei Viertel der Befragten sind optimistisch. „Das sind sensationelle Werte“, kommentiert Infratest-Dimap-Chef Reinhard Schlinkert. Im Detail ergeben sich allerdings regionale Unterschiede. So ist die Beurteilung der eigenen finanziellen Situation im Großraum Leipzig mit 79 Prozent weitaus positiver als in Dresden (67) und Chemnitz (55). Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Bewertung der sozialen Absicherung ab: Während in Leipzig 81 Prozent zufrieden sind, liegt dieser Wert in Dresden (64) und Chemnitz (56) deutlich zurück.

Die Ost-Vergangenheit

Bei vielen Sachsen wirkt die Wende – und vor allem deren negative Begleiterscheinungen im Zuge der Wiedervereinigung – auch drei Jahrzehnte später noch nach. So meinen fast zwei Drittel der Befragten, dass die Leistungen der Ostdeutschen für den Aufbau der neuen Bundesländer nicht angemessen gewürdigt werden. Ebenso viele Menschen meinen, dass im Zuge der Wiedervereinigung „vielfach neues Unrecht geschaffen“ wurde. Deshalb verwundert es kaum, dass jeder zweite Befragte die Ostdeutschen als „Bürger zweiter Klasse in Deutschland“ betrachtet. Auch mit Blick auf die fehlende Anerkennung von Lebensleistungen sagen immerhin neun von zehn Sachsen: „Ich bin stolz darauf, was seit 1990 erreicht wurde.“ Und noch eine Zahl: Knapp jeder Zweite sieht in der DDR keinen Unrechtsstaat.

Die Probleme

Als das dringlichste Problem werden in Sachsen der Lehrermangel und der gesamte Themenbereich Bildung angesehen – jeder Fünfte setzt dieses Thema auf Platz eins. Danach folgen die Arbeitslosigkeit (17 Prozent, Tendenz zunehmend), die Asylpolitik (16, Tendenz abnehmend), Armut und Billiglöhne (14, Tendenz zunehmend). Die Frage nach den Problemen wurde offen formuliert – das heißt, dass keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurden. Insgesamt zeige die Befragung das „Bild einer nervösen und gespaltenen Mitte“, sagt Reinhard Löffler, der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und Beirat des Sachsen-Monitors.

Die Heimat

Markant ist im Sachsen-Monitor die hohe Wichtigkeit, die den eigenen Wurzeln zugeschrieben wird - neun von zehn Befragten haben ein ausgeprägtes Heimatgefühl. Ein solches Ergebnis hatte bereits die LVZ-Umfrage in diesem Sommer ergeben. Als prägend werden dabei die Familie (41 Prozent), Freunde (30) und der Geburtsort (19) empfunden. Daneben sorgen sich immerhin 58 Prozent der Sachsen, dass die deutsche Kultur und dass besondere Eigenarten verloren gehen – dieser Wert steigt im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozentpunkte.

Die Einstellungen

Mehr als jeder zweite Befragte (56 Prozent) sieht – wie bereits im Vorjahr – eine „gefährliche Überfremdung“. Überdurchschnittlich häufig wird diese Meinung von Arbeitern (79 Prozent) sowie von Personen, die sich selbst zur Unterschicht zählen (78), vertreten. Auffällig sei, so Infratest-Dimap-Chef Schlinkert, dass jeder Fünfte das Gefühl hat, die persönliche Umgebung sei „überfremdet“ – obwohl der Ausländeranteil im Freistaat mit rund fünf Prozent niedrig ist. Die Ablehnung von Ausländern ist unter jungen Menschen bis 29 Jahre (30 Prozent) am größten. In Großstädten – allen voran Leipzig – ist die Akzeptanz von Ausländern am höchsten, während in mittelgroßen Städten von 20 000 bis 100 000 Einwohnern die Ablehnung besonders ausgeprägt ist. Außerdem meint nahezu jeder Zweite, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte. Immerhin jeder Fünfte zeigt sich offen feindselig gegenüber Juden.

Die Demokratie

Auf eine außerordentlich hohe Zustimmung kommt die Demokratie als Regierungsform: Mit einem Wert von 89 Prozent liegt die Bewertung über den bundesweiten Zahlen. Im gleichen Atemzug sagen drei von vier Sachsen aber auch, dass Politiker „nur die Stimmen wollen“ und nicht an den Ansichten der Wähler interessiert sind. Und: Mit 56 Prozent wünscht sich mehr als jeder Zweite eine „starke Hand“. Als „bemerkenswert“ sieht es Infratest-Dimap-Chef Schlinkert an, dass 68 Prozent absolut auf Volkes Willen setzen, der regelmäßig in direkter Demokratie abgefragt werden müsse - und der sich auch gegenüber Gerichten, Parlamenten und Grundgesetz durchsetzen sollte.

Die Methode

Für den Sachsen-Monitor wurden zwischen Juni und August repräsentativ 1011 Menschen in persönlichen Interviews befragt. Die Gespräche fanden vor den Ereignissen von Chemnitz statt. Fast 60 Prozent waren berufstätig, etwa 30 Prozent Rentner, jeweils rund fünf Prozent Auszubildende und Arbeitslose. Die Umfrage wurde nach 2016 und 2017 zum dritten Mal von der Staatskanzlei in Auftrag gegeben, vom Meinungsforschungsinstitut Infratest-Dimap durchgeführt und von einem Beirat begleitet wie auch ausgewertet.

• Alle Ergebnisse des Sachsen-Monitors sind unter diesem Link abrufbar.

Von Andreas Debski