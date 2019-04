Leipzig

Das gemeinsame Polizei-Abhörzentrum der fünf Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin wird voraussichtlich erst 2021 voll arbeitsfähig sein. Bis dahin solle die nötige Technik beschafft und Fachpersonal eingestellt sein, sagte der Chef des Zentrums, Ulf Lehmann, am Mittwoch in Leipzig. Bislang besteht der Aufbaustab in einer ehemaligen Kaserne der Bereitschaftspolizei im Norden von Leipzig aus neun Mitarbeitern. Ob der geplante Kostenrahmen von rund 15 Millionen Euro zu halten ist, werde erst nach Anschaffung der modernen Hard- und Software gegen Ende dieses Jahres feststehen, hieß es.

In dem Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ), so der offizielle Name, soll die Kommunikation von Schwerkriminellen überwacht werden. Bisher erledigen die fünf Länder das jeweils selbst. Künftig soll es dafür nur noch ein großes Rechenzentrum in Leipzig geben. Für die Aufbereitung offener und verschlüsselter Ton, Bild und Videoinhalte aus den fünf Bundesländern plane man vorerst mit einer Speicherkapazität von 2000 Terrabyte, die aber durch die modulare Bauweise jederzeit erweiterbar sei, sagte der technische Leiter Stephan Glaser. Eingesetzt werde die Überwachungstechnik grundsätzlich nur auf richterlichen Beschluss, betonte Lehmann. Ziel sei es, die Gefahrenabwehr zu verbessern und Steuermittel sinnvoll einzusetzen.

Kritik an dem Abhörzentrum übte die sächsische Landtagsopposition. Die Grünen lehnen erweiterte Überwachungsbefugnisse und die dafür nötige Infrastruktur ab. „Das Überwachungszentrum ist bis zum heutigen Tag datenschutzrechtlich nicht geprüft“, sagte Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen. Er befürchte, „dass diese neu gegründete Anstalt parlamentarisch nicht kontrolliert werden kann. Es ist noch nicht zu spät, aus diesem Vorhaben wieder auszusteigen.“

Das monieren auch die Linken im Landtag. „Das GKDZ bleibt für die demokratisch gewählte Volksvertretung zunächst offenbar ein Geheimnis“, sagte der Abgeordnete Enrico. „Es wird also Zeit, dass die parlamentarischen Kontrollrechte endlich geachtet werden.“ Das Verhalten der Staatsregierung flöße ihm kein Vertrauen in das Überwachungszentrum ein, so Stange.

Von Winfried Mahr