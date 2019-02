Leipzig

Ein Transporter der US-Army musste am Mittag auf dem Flughafen Leipzig/Halle notlanden. Ein Leipziger „Planespotter“ (“Flugzeug-Beobachter“) hatte zuvor die LVZ informiert, nachdem er in seiner App ungewöhnliche Flugmanöver registriert hatte. Die Maschine zog zwischen Grimma, Döbeln und Altenburg immer wieder ihre Kreise und ließ dabei offenbar auch überflüssiges Kerosin ab.

Das Flugzeug der US-amerikanischen Fluggesellschaft Atlas Air war in Nürnberg gestartet und sollte ursprünglich in Portsmouth im Süden Großbritanniens landen, so Christian Albrecht, Sprecher des Flughafens Nürnberg. In Höhe des hessischen Marburgs änderte sie dann abrupt ihren Kurs in Richtung Leipzig. Atlas Air gilt in der Branche als Fluggesellschaft, die ihre Maschinen neben dem US-Militär unter anderem auch an Frachttransporteure wie DHL verleast.

Wie die stellvertretende Flughafensprecherin des Airports Leipzig/Halle, Evelyn Schuster mitteilte, habe es keine Komplikationen bei der Notlandung von Flugnummer 5Y8591 gegeben. Die Feuerwehr des Airports sei – wie in solchen Fällen üblich – zur Sicherung ausgerückt, musste aber nicht eingreifen. „Das Flugzeug musste aus technischen Gründen gegen 11.20 Uhr landen“, bilanzierte Schuster. „Das war ein ganz normaler Vorgang, wie er eben an Flughäfen stattfindet.“ Man werde nun abwarten, wie es weitergehe, so die Sprecherin.

Von Roland Herold