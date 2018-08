Radebeul

Die Volkshochschule im Landkreis Meißen e.V. veranstaltet am Dienstag, den 4. September ein Seminar mit dem Titel „Wie verkaufe ich eine Immobilie ohne Makler?“ in Radebeul. Seminarbeginn auf der Sidonienstraße 4 C ist um 18.30 Uhr. In neunzig Minuten gibt Jan Hornig Tipps, wie der eigene Immobilienwert richtig eingeschätzt wird und ein Verkauf vorbereitet wird. Die Teilnahme am Seminar kostet zehn Euro. Eine vorige Anmeldung ist von Montag bis Donnerstag unter 0351 / 830 47 76 möglich.

Von DNN