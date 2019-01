Leipzig

Frost und Temperaturen teils weit unter dem Gefrierpunkt haben Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fest im Griff. Am Montagmorgen sank die Temperatur in den Kammlagen des Erzgebirges teils auf minus 24 Grad, wie eine Messung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei Kühnhaide ergab.

In den tieferen Lagen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lagen die Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad unter dem Gefrierpunkt, sagte ein DWD-Sprecher. Das Messthermometer der Wetterstation Dresden-Klotzsche zeigte in der Nacht einen Tiefstwert von minus 9 Grad. Für die Messestadt Leipzig registrierten die Experten sogar Werte bis minus 11,2 Grad. Dichter Nebel erschwerte in Teilen des Landes die Sicht auf die totale Mondfinsternis am Morgen.

Zur Galerie Zum letzten Mal bis 2022 gab es am Montag in diesen Breiten eine totale Mondfinsternis zu sehen. Es war nicht nur einfach eine Mondfinsternis – es war ein Super-Blutmond.

Mit eisigem Wetter müssen die Menschen auch in den kommenden Tagen rechnen, sagte der Meteorologe. Nur tagsüber näherten sich die Temperaturen der Null-Grad-Grenze. Auch ein paar Schneeflocken könnten fallen - vermutlich aber nur im nördlichen Sachsen-Anhalt, hieß es.

