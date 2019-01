Dresden

Ob Augenarzt, Neurologe oder Psychotherapeut: Patienten nehmen die Termin-Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen immer öfter in Anspruch. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Den Angaben zufolge ist die Zahl der Anrufe von 2016 bis 2017 von gut 14 300 auf fast 18 300 gestiegen. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres lag die Zahl bei 17 530. Die Bereiche Augenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie sowie Psychotherapie seien am häufigsten gefragt, hieß es.

Seit Januar 2016 sind die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, gesetzlich Versicherten in dringenden Fällen einen Facharzt-Termin innerhalb von vier Wochen zu vermitteln. So sollen monatelange Wartezeiten vermieden werden. Zunächst hatten die Patienten von dem Service nur zögernd Gebrauch gemacht. In Sachsen war eine solche Facharztvermittlung schon November 2014 freiwillig eingeführt worden.

Aus Sicht von Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ( CDU) hat sich der Service bewährt. Dieser werde durch die Patienten gut angenommen. „Ich würde mir aber wünschen, dass noch mehr Arztpraxen und andere ärztliche Einrichtungen der Servicestelle freie Termine mitteilen, so dass Anfragende schneller einen Termin erhalten können“, sagt Klepsch.

Auch bei der AOK Plus, der mit Abstand größten Krankenkasse in Sachsen, fällt das Fazit zufriedenstellend aus. „Es ist gelungen, den Versicherten zeitnah Arzt-Termine zu vermitteln“, sagt eine Sprecherin. Allerdings würden viele Patienten dennoch weiter die Notfallambulanzen der Krankenhäuser aufsuchen - selbst während der Praxis-Öffnungszeiten. Da müssten die Versorgungsstrukturen in einem nächsten Schritt verändert werden.

„Eine Servicestelle kann Termine vermitteln, aber sie schafft keine zusätzlichen Behandlungskapazitäten“, gibt der sächsische Landeschef der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung, Sven Quilitzsch, in Zwickau zu bedenken. Die vermittelten Termine bereiteten den Praxen keine Probleme. Aber: „Das ist mit dem Patienten nur ein erstes Gespräch, wie es jeder Behandlung vorausgeht.“ Dabei könne der Arzt allenfalls feststellen, ob ein akuter Fall vorliege und der Betreffende möglicherweise schnell in ein Krankenhaus eingewiesen werden müsse. Bis zum ersten richtigen Behandlungstermin vergingen danach in der Regel drei bis vier Monate. Das sei bei Psychotherapeuten in Sachsen etwa die aktuelle Wartezeit. „Und das sollte eigentlich nicht so sein.“

