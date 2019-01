Leipzig

Nach dem Angriff auf das Parteibüro der AfD am Donnerstagabend in Döbeln haben Spezialkräfte der Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. „Es handelt sich dabei um drei Deutsche im Alter von 29, 32 und 50 Jahren“, teilte das Sächsische Landeskriminalamt ( LKA) am Freitagmorgen mit.

Der Ermittlungserfolg gelang Beamten der Polizeidirektion Chemnitz im Zusammenspiel mit einer Task Force des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ), das am Donnerstagabend aufgrund des Verdachts auf politisch motivierte Kriminalität eingeschaltet worden war. „Ich freue mich über diesen Ermittlungserfolg und sehe ihn als Ergebnis der intensivierten Zusammenarbeit zwischen den Polizeidienststellen und die konsequente Nutzung der polizeilichen Ressourcen“, sagte LKA-Präsident Petric Kleine.

Den Festgenommenen wird vorgeworfen, am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr vor dem AfD-Büro in der Bahnhofstraße eine Explosion verursacht zu haben. Durch die Wucht der Detonation entstanden an Tür, Rollladen und Fensterscheiben erhebliche Schäden. Im Büro selbst gerieten Werbematerialien in Brand. Zudem wurden zwei vor dem Gebäude geparkte Transporter und Fensterscheiben im Nachbargebäude beschädigt.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht im AfD-Büro, verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Anschlag stelle aber eine Besonderheit dar, „da durch die herbeigeführte Explosion die Schädigung von Menschen bewusst in Kauf genommen wurde“, teilte das LKA mit.

Dulig : Gewalt gehört nicht zur Demokratie

Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig ( SPD) reagierte am Freitagmorgen bestürzt. „Für den Anschlag auf das AfD-Büro in Döbeln gibt es keine Legitimation“, sagte der Sozialdemokrat. Gewalt gehöre nicht zu den Mitteln der Demokratie. „Die AfD muss politisch bekämpft werden und nicht mit Sprengkörpern. Dieser Anschlag hilft der AfD und schadet der Demokratie“, so Dulig über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Landtagsabgeordneter Sven Liebhauser mutmaßte, dass die Täter mit dieser Straftat Angst und Beunruhigung in der Bevölkerung schüren wollen. Politische Auseinandersetzung dürfe aber immer nur mit Worten und nicht mit Gewalt erfolgen. „Dieser Anschlag ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie. Ich bin dankbar, dass keine Menschen bei dieser Explosion verletzt wurden und hoffe auf eine schnelle Aufklärung dieses Angriffes und einen schnellen Ermittlungserfolg,“ so der Unionspolitiker.

Von Matthias Puppe