Nach der Besetzung eines Kohlebaggers im Tagebaus Schleenhain am vergangenen Montag regt sich bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Unmut darüber, dass die Aktion für die Teilnehmer ohne Konsequenzen bleiben wird. Wie der sächsische GdP-Landesvorsitzende Hagen Husgen am Mittwoch erklärte, mussten die 17 Besetzer auf Beschluss des Amtsgerichts ohne Feststellung ihrer Identitäten wieder freigelassen werden. „So ist es nun praktisch unmöglich, die Kosten des Polizeieinsatzes den Verantwortlichen aufzuerlegen“, sagte Husgen gegenüber der LVZ.

Die Umweltaktivisten der Initiative „Ende Gelände“ hatten am Montagmorgen friedlich auf einem der Bagger im Tagebau unweit von Leipzig protestiert, dort Transparente entrollt und einen sofortigen Ausstieg aus dem Braunkohleabbau gefordert. 100 Polizisten sicherten das Gelände, darunter auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK). Einige der Protestierenden konnten überzeugt werden, aufzugeben. Andere wurden später weggetragen und zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. „Bei der Identitätsfeststellung wollten die Festgenommenen ihre Namen aber nicht nennen. Ein Richter wurde hinzugezogen – der entschieden hat, dass die Besetzer freizulassen sind“, so Husgen weiter.

Gründe für eine Inhaftierung liegen in der Regel vor, wenn eine Wiederholungsgefahr besteht, wen den Tatverdächtigen eine Flucht zugetraut wird oder die Gefahr besteht, das Beweismittel vernichtet werden. Laut Paragraph 113 der Strafprozessordnung (StPO) kann bei leichteren Vergehen aber auch Haft angeordnet werden, wenn sich die Personen nicht ausweisen können.

Der GdP-Landesvorsitzende kann die Entscheidung des Gerichts, davon keinen Gebrauch zu machen, nicht nachvollziehen. Abgesehen von fehlenden rechtlichen Konsequenzen sieht Husgen durch die Freilassung auch die Arbeit der Beamten in Misskredit gezogen. „Es lag eine mögliche Straftat vor, die Besetzer können aber trotzdem einfach nach Hause gehen. Es geht hier auch um die fehlenden Wertschätzung der Arbeit meiner Kollegen“, sagte der sächsische GdP-Chef am Mittwoch.

Sachsens GdP-Vorsitzender Hagen Husgen kritisiert die Freilassung der Umweltaktivisten. (Archivfoto) Quelle: GdP

Brandenburger Kohlegegner in Untersuchungshaft

Husgen verweist mit seiner Kritik nicht zuletzt auf eine ähnlichen Fall in Brandenburg. Parallel zur Besetzung in Schleenhain wurden am Montag in zwei Brandenburger Tagebauen Bagger erklommen und Transparente entrollt. Die Beamten dort nahmen die Teilnehmer in Polizeigewahrsam, am Mittwoch ordnete das Amtsgericht Cottbus gegen die 23 Umweltaktivisten Untersuchungshaft an. Diese kann für maximal zwei Monate gelten.

Allen Betroffenen wird als Straftat Hausfriedensbruch vorgeworfen. Wie Michael Höhr, Direktor des Cottbuser Amtsgericht, gegenüber LVZ erklärte, kam bei der Entscheidung Paragraph 113 StPO zur Anwendung. Die 23 Brandenburger Umweltaktivisten hätten eine Identitätsfeststellung verweigert, auch die Registrierung von Fingerabdrücken sei bisher nicht möglich gewesen. Deshalb bleiben sie in Untersuchungshaft. Inzwischen wurden die 23 Frauen und Männer in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Marie Melior, Anwältin der Lausitzer Kohlegegner, hält die Inhaftierung ihrer Mandanten für deutlich übertrieben: „ Untersuchungshaft für Hausfriedensbruch anzuordnen, ist völlig unverhältnismäßig“, sagte sie. Das sehe man insbesondere daran, „dass sämtliche angebotenen milderen Maßnahmen anstatt einer Haft von der Richterin nicht einmal in Betracht gezogen wurden“, so Melior am Mittwoch.

Die freigelassenen Leipziger Braunkohlegegner solidarisierten sich derweil mit den inhaftierten Brandenburgern. „Ende Gelände Leipzig“ forderte in einer Stellungnahme die Freilassung aller Gefangenen: „Wir verurteilen dieses ungewöhnlich hohe Maß an Repression und stehen solidarisch mit den Betroffenen. Hier sollen einzelne stellvertretend für die ganze Bewegung drangsaliert werden“, hieß es.

Von Matthias Puppe