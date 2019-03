Leipzig

Darf eine Stadt für die Absicherung eines Bundesligaspiels Gebühren erheben? Um das endgültig zu klären, zieht die Deutsche Fußballliga alle Register und klagt gegen die Freie Hansestadt Bremen, die ihr nach dem Heimspiel gegen den Hamburger SV für einen Polizeieinsatz 415 000 Euro berechnete. „Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am 26. März mit dem Fall und will das Urteil erstmals vor laufenden Fernsehkameras verkünden“, wie Gerichtspräsident Klaus Rennert am Mittwoch ankündigte. Mehrere Fernsehsender hätten Interesse an einer Übertragung geäußert, sagte er.

Von Cannabis bis Turban-Ausnahme

Hunderte weitere Streitfälle sollen die Bundesrichter in den kommenden Wochen entscheiden. Beispielsweise, ob der Führerschein nach gelegentlichem Cannabis-Konsum entzogen werden darf. Ober ob ein Anhänger der Sikh-Religion anstelle eines Sturzhelms beim Motorradfahren auch einen Turban tragen darf. Ein sächsischer NPD-Funktionär zieht gegen den Widerruf seiner Waffenbesitzkarte als Sportschütze vor den Kadi. Außerdem sieht sich ein Dortmunder Brauhaus mit der Klage einer Nachbarin konfrontiert, die diese Produktionsstätte inmitten eines Wohngebietes unpassend findet. Viele Kommunen dürften vor allem auf ein Urteil gespannt sein, das ihr Mitspracherecht vor dem Beschluss der jeweiligen Kreisumlage, der Haupteinnahmequelle der Landkreise, regelt.

Wie lange sich manche Verfahren zum Planungsrecht hinziehen, machte Gerichtssprecher Andreas Korbmacher am Beispiel der Bundesautobahn A 143 deutlich. Der Planfeststellungsbeschluss der nördlichen Westumfahrung von Halle war bereits 2007 für rechtswidrig erklärt worden. Aber auch gegen die Nachbesserungen des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zieht ein ortsansässiges Bergbauunternehmen nun nochmals vors oberste Gericht.

Planungssachsen binden ein Drittel der Kräfte

Das Bundesverwaltungsgericht hat 2018 insgesamt 1344 Verfahren neu auf den Tisch bekommen. Das Gericht ist als Revisionsinstanz für die Überprüfung von Urteilen der Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte zuständig. Zudem müssen die Leipziger Richter über große Infrastrukturvorhaben - etwa Autobahnabschnitte, Eisenbahnstrecken und Stromtrassen – in erster und letzter Instanz entscheiden. 2018 seien 47 dieser Klagen eingereicht worden, im Jahr davor waren es 42. „Das sind kleine Zahlen, aber große Verfahren“, sagte Rennert. Etwa 30 Prozent der Arbeitskraft der 55 Richter werde durch die Planungssachen gebunden.

Im Bereich des Asylrechts ging die Zahl der Verfahren 2018 im Vergleich zum Vorjahr demnach um rund zwei Dutzend auf 94 zurück. Nach dem starken Anstieg in den vergangenen Jahren liege die Zahl der Erledigungen inzwischen über derjenigen der Neueingänge, sagte Rennert. Man könne also davon ausgehen, „dass der Berg abgebaut wird, aber das wird drei Jahre dauern, oder vier“, ergänzte er.

Von Winfried Mahr