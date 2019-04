Sachsen

Für rund 10 800 Gymnasiasten in Sachsen beginnen am nächsten Montag die Abiturprüfungen. Zum dritten Mal werde dafür auf einen gemeinsamen Pool an Aufgaben zurückgegriffen, teilte das Kultusministerium in Dresden am Donnerstag mit. Damit werde mehr Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit beim Abitur in Deutschland geschaffen, sagte Minister Christian Piwarz ( CDU).

Die Noten werden nach einheitlichen Regeln berechnet. Sieben Bundesländer, darunter Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, schreiben zudem das Abitur in Mathematik, Deutsch und Englisch zur selben Zeit und mit identischen Aufgaben. Los geht es mit den Prüfungen in den Fächern Geografie, Gemeinschaftskunde/ Rechtserziehung/Wirtschaft. Die letzte schriftliche Prüfung wird am 3. Mai geschrieben. Insgesamt werden 24 Fächer geprüft. Ihre Zeugnisse bekommen die Schüler in der Zeit vom 28. Juni bis 6. Juli.

Im vergangenen Jahr hatten gut 97 Prozent der knapp 10 300 zur Prüfung zugelassenen Schüler ihre Allgemeine Hochschulreife erlangt. Die Durchschnittsnote lag bei 2,2.

dpa