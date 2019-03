Leipzig

Im vogtländischen Markneunkirchen hat am Montagabend wieder einmal die Erde gebebt. Wie Siegfried Wendt vom Geophysikalischen Observatorium auf dem Collm gegenüber der Leipziger Volkszeitung erklärte, wurde die Erschütterung um 20.49 Uhr in etwa zwölf Kilometern Tiefe unterhalb der Kleinstadt registriert. „Das Erdbeben hatte eine Magnitude von 2,2. Seit 2009 war dies das stärkste Beben in der Region“, so Wendt am Dienstagmorgen. Bisher stand ein 2010 gemessener Wert von 1,8 Magnitude als Höchstwert in den Akten.

Ab einem Ausschlag von etwa 1,5 Magnitude auf der Richter-Skala sind Erdbeben auch für den Menschen bemerkbar, sagte Wendt. Die Bewohner im Vogtland seien allerdings aufgrund der häufigen Zahl an kleinen Beben daran gewöhnt und reagieren deshalb meist gelassen. „Ich hörte, bei einem regionalen Radiosender sollen ein paar Meldungen eingegangen sein, ansonsten blieb es aber eher ruhig“, sagte der sächsische Erdbebenforscher.

Im 18. Jahrhundert wurden in der Region mehrere schwere Erdbeben mit 4 bis 4,5 Magnitude auf der Richter-Skala gemessen. In den 1920 Jahren sorgten mehrere Schwarmbeben im Vogtland für Aufregung, die ebenfalls bis zu einer Magnitude von 4 gingen.

Von Matthias Puppe