Chemnitz

Rund um den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) finden am Freitag in Chemnitz mehrere Demonstrationen statt. Mit einem Großaufgebot sicherte die Polizei fünf Veranstaltungen ab. Wegen provozierender-T-Shirts zweier Männer mussten die Beamten eingreifen. Die Staatswanwaltschaft prüft zudem eine Drohung.

Nach Abschluss der Kundgebung sprach die Versammlungsbehörde von bis zu 2500 Teilnehmern. Die Polizei registrierte insgesamt acht Straftaten. Wie eine Sprecherin mitteilte, habe es sich um kleinere Delikte wie Verstöße gegen das Versammlungsgesetz oder Drogendelikte gehandelt.

Mehrere Hundert Menschen kamen zur Demonstration von Pro Chemnitz zusammen. Neben Deutschland-Fahnen war auch das Logo der rechtsextremen Identitären zu sehen, auf einer grün-weißen Fahne stand „Wir bleiben Deutsch“. „Lügenpresse, Lügenpresse“ wechselte sich mit „Merkel muss weg“ ab. Die Bundeskanzlerin solle das Land wieder hergeben, sonst hole sich der Sachse dies mit dem Luftgewehr wieder zurück, sang die Menge. Die Polizei prüfe das Lied, so ein Mitarbeiter des Kommunikationsteams vor Ort. Nach der ersten Aussage, der Inhalt sei rechtlich nicht bedenklich, ist der Fall den Angaben eines Polizeisprechers zufolge später an die Staatsanwaltschaft übergeben worden.

„Geil Merkel“-T-Shirts zwischen Schwarz-Rot-Gold

Schon am Nachmittag war am Bahnhofsvorplatz neben Schwarz-Rot-Gold auch eine Wirmer-Flagge zu sehen. Bei der Demonstration unter dem Titel „Lang lebe die Kanzlerin“ griff die Polizei ein: Zwei Männer trugen rote Pullover, auf denen in altdeutschen Buchstaben „Geil Merkel“ steht. Der erste Konsonant wird von Umstehenden missverstanden. Beamte nahmen die Männer in Gewahrsam. Dutzende rote Fahnen wurden ausgerollt, in deren Mitte auf weißem Grund ein schwarzes Eurosymbol umrandet von Totenköpfen zu sehen ist.

Zwei Männer mit der Aufschrift "Geil Merkel" auf ihren Pullovern. Quelle: mpu

„Wir sind hier, um Merkel zu verabschieden, von uns aus hätte sie auch nicht nochmal herkommen müssen. Das bringt eh nichts“, sagte eine der gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo. Später schallt auch Musik über den Platz – das FDJ-Lied „Sag mir wo Du stehst“ von der Singegruppe Oktoberclub.

Auch am Konkordiapark versammelten sich etwa 25 Menschen hinter einem Pegida-Plakat, zwei Kamerateams warten darauf, dass sich die Gruppe in Bewegung setzt. Das Motto lautete „Begrüßung der Kanzlerin Merkel“ – obwohl diese bereits vor Stunden die Stelle passiert haben musste.

„Kein Platz für Nazis“

Bereits ab zwölf Uhr lud das Bündnis Nazifrei auf den Seeberplatz. Mit einem Song von Feine Sahne Fischfilet untermalte die Initiative „Chemnitz bleibt bunt“ ihre Kundgebung. Das Konzert der Band am Vorabend hätte fast nicht stattgefunden, weil Unbekannte eine Bombendrohung gegen den Veranstaltungsort ausgesprochen hatten. „Das ist hier einer der Orte, an denen es Ende August zu rechter Gewalt kam. Wir wollen heute zeigen, dass Chemnitz eben nicht nur rechts ist, sondern dass es auch zivilgesellschaftliches Engagement in der Stadt gibt – wenn auch nicht genug“, sagt Sebastian.

Auch am Karl-Marx-Mahnmal haben sich gut ein Dutzend Menschen eingefunden. Auf einem Transparent steht „Kein Platz für Nazis“. „Wir sind nicht speziell wegen Angela Merkel hier, wir stehen jede Woche an dieser Stelle, weil wir das Mahnmal nicht den Rechten überlassen wollen und weil wir so zeigen: Es gibt das andere Chemnitz, das nicht braun sondern bunt ist“, sagt eine der Teilnehmerin.

Matthias Puppe/Hanna Gerwig/jhz