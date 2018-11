Bautzen

Ungeachtet der Debatte um seine politische Zukunft ist Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag wie geplant ins sächsische Bautzen gekommen. Er eröffnet dort ein Fahndungs- und Kompetenzzentrum der Polizei. Seehofer landete am Morgen mit einem Hubschrauber und wurde von zahlreichen Journalisten empfangen. Auf die Frage, ob er gut geschlafen habe, lächelte er.

Zuvor war bekannt geworden, dass Seehofer seine beiden Spitzenämter als CSU-Chef und Bundesinnenminister im kommenden Jahr abgeben will. Das kündigte der 69-Jährige am Sonntagabend bei Beratungen der engsten Parteispitze in München an. Offen ist noch, wann genau er sich zurückziehen will.

Horst Seehofer (CSU) besichtigt das neue Fahndungs- und Kompetenzzentrum der Polizei in Bautzen. Quelle: dpa

Nach Bautzen kam Seehofer zusammen mit dem sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU). Bereits Ende Mai hatten Bund und Freistaat eine engere Zusammenarbeit zwischen der Landes- und der Bundespolizei angekündigt, um grenzüberschreitende Kriminalität besser bekämpfen zu können. Das gemeinsame Fahndungs- und Kompetenzzentrum ist Teil des damals vereinbarten Maßnahmepakets. Zudem sicherte Seehofer dem Freistaat zu, die Zahl der Bundespolizisten in den kommenden Jahren um 250 zu erhöhen.

Aktuell sind in Sachsen 3000 Bundespolizisten im Einsatz. Fahndungs- und Kompetenzzentren entstehen neben Bautzen in Chemnitz und Plauen.

Von LVZ