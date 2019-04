Der Aufzug unter dem Motto „1. Mai 2019 - Europa jetzt aber richtig“ soll von 9 bis 12 Uhr durch Leipzig ziehen. Angemeldet hatten die Veranstalter vom DGB, Region Leipzig-Nordsachsen, etwa 2000 Teilnehmer.

Die Demo beginnt am Volkshaus in der Karl-Liebknecht-Straße, anschließend führt die Route über den Peterssteinweg zum Wilhelm-Leuschner-Platz, über den Außenring des Roßplatz’ zum Augustusplatz, dem Georgiring und dem Willy-Brandt-Platz. Von dort aus will die Gruppe über die Straßen Am Hallischen Tor, Brühl und Katharinenstraße zum Markt laufen, wo der Aufzug endet.