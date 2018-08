Sachsen will auch in Zeiten üppiger Steuereinnahmen weiter sparsam wirtschaften und Schulden tilgen. Das kündigte Finanzminister Matthias Haß (CDU) am Donnerstag bei der Einbringung des Entwurfs für den Doppelhaushalt der Jahre 2019/2020 im Landtag an. Im Plenum fiel das Echo unterschiedlich aus.