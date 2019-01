Leipzig

Das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) wird sich an der Überprüfung der AfD beteiligen. Das teilte Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Dienstag mit. „Ich halte die Entscheidung, die einzig und allein in der Hoheit des Verfassungsschutzes getroffen wurde, für richtig. Die Verfassungsschutzbehörden können nun genauer hinsehen und die Ausgangslagen in den jeweiligen Ländern aufmerksam prüfen“, sagte Wöller.

Zuvor hatte die Bundesbehörde des Geheimdienstes angekündigt, die Partei künftig als sogenannten Prüffall zu behandeln, wie es bei Anzeichen von extremistischer oder verfassungsfeindlicher Bestrebungen möglich ist. Zudem soll der rechtsnationale „Flügel“ der AfD um den Thüringer Landeschef Björn Höcke und die Partei-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ zum Verdachtsfall erklärt werden, der auch den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, wie verdeckter Observationen, erlaubt.

Henning Homann, Generalsekretär der sächsischen SPD, begrüßte den Entschluss des Inlandsgeheimdienstes. „Der Prüfauftrag des Verfassungsschutzes ist notwendig. Nach den Austritten von Lucke und später Petry hat der rechte, völkische Flügel die Partei immer weiter nach rechts verschoben. In Teilen der Partei, wie von Björn Höcke oder durch die AfD-Jugendorganisation, werden offen geschichtsrevisionistische, sowie rassistische Positionen vertreten und mit eindeutig postfaschistischen Organisationen und Gruppierungen zusammengearbeitet“, sagte Homann. Die AfD greife zudem mit Lügenkampagnen die Pressefreiheit, die Gewaltenteilung sowie die demokratischen Institutionen an und unterstützte Verschwörungstheorien aller Art.

Für Sachsens AfD-Chef Jörg Urban ist die Entscheidung des Verfassungsschutzes rein politisch motiviert. „In der AfD gibt es weder programmatisch noch informell Bestrebungen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen“, sagte Urban am Dienstag, der auch Fraktionschef in Sachsen ist. Die durch den Prüffall versuchte Stigmatisierung der AfD werde nicht gelingen. (mit dpa)

Von Matthias Puppe