Stollberg

Er hat noch immer nicht genug. Nach drei Hochsee-Abenteuern auf einem besseren Strohballen mit dramatischen Grenzerfahrungen will der Chemnitzer Experimentalarchäologe Dominique Görlitzer schon wieder in See stechen. Seine nächste Schilfboot-Expedition „Abora IV“ könnte Anfang Juli erneut die Segel setzen, diesmal im Schwarzen Meer. „In den kommenden zwei Wochen wird sich entscheiden, ob wir wie geplant in Sotschi starten können“, sagte der 52-Jährige am Montag auf Schloss Hoheneck.

Papierkram immer nerviger

Derzeit telefoniere er fast täglich mit russischen Behörden, um eine Genehmigung für das Forschungsprojekt zu erhalten. Doch nicht nur im größten Land der Welt, sondern auch in Südamerika hätten sich die bürokratischen Hürden viel höher aufgetürmt als erwartet. „Das Schilf für den Bootsbau konnten wir zwar über die bolivianische Grenze bringen, aber das nötige Holz will der Zoll nicht durchlassen“, nannte der Expeditionschef nur eine von vielen Schwierigkeiten. Zu allem Unglück sei auch noch das Containerschiff mit wichtigem Baumaterial bei der Atlantiküberquerung havariert. Glücklich ist Görlitzer darüber keineswegs. Er habe schon auf drei Kontinenten Boote gebaut, aber noch nie solche Schwierigkeiten mit den Papieren und Genehmigungen gehabt.

Ersatzplan für Start in Varna

Wenn der enge Zeitplan bis Juli aus dem Ruder zu laufen drohe, könnte der schwerfällige Segler in schwierige See geraten, erklärte Görlitzer beim Blick auf die Seekarten. Permanenter Gegenwind und abrupte Wetterwechsel sorgten für unnötige Risiken. Um die von vornherein zu umschiffen, müsste Plan B aktiviert werden. Dann soll das nach prähistorischem Vorbild gebaute Boot eben im bulgarischen Varna in See stechen. Im Mai werde die Abora IV gebaut und aufgetakelt, um Anfang Juli in See stechen zu können. „Durch den Bosporus und die Dardanellen ins Mittelmeer fahren wir auf jeden Fall“, gab der Hobby-Seebär mit dem nie versiegenden Optimismus als Devise aus. „Wie weit wir kommen, das weiß nur Poseidon…“

Der aus Gotha stammende einstige Lehrer will mit seinem aktuellen Projekt Rohstoff- und Kommunikationswege des Altertums nachweisen. Nach seiner These wurden bereits vor 5000 Jahren Eisen und Zinnbronze aus Armenien und dem Kaukasus in großer Menge nach Griechenland und Ägypten geliefert. Viele Archäologen bestreiten das. „Wir werden empirisch nachweisen, dass Handel und Wandel übers offene Meer schon damals möglich und im Gange waren“, so Görlitzer. Ähnliche Ansätze hatte er bei seinen bisherigen Expeditionen im Mittelmeer und im Atlantik verfolgt.

Zeichen der Völkerverständigung

Das Abora-Projekt stehe als Metapher für Mut und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen. Herausforderungen, vor denen auch die Menschen heute stünden. „Es wird eine abenteuerliche Reise im Auftrag der Wissenschaft und der Wahrheit“, so der Chemnitzer, der bis 2003 am Gymnasium in Borna ( Landkreis Leipzig) gelehrt hatte. Mit Unterstützern und Crew-Mitgliedern aus acht Ländern solle vom Schwarzen bis zum Mittelmeer auch ein Zeichen der Völkerverständigung gesetzt werden, betonte Görlitzer.

Bald Abora-Ausstellung in Hoheneck

Der Abenteurer bedankte sich bei Unterstützern und Förderern, die dem gewagten Unternehmen die Treue hielten. Dazu zähle auch die Erzgebirgsstadt Stollberg. Im einstigen Frauen-Zuchthaus Hoheneck soll auf rund 700 Quadratmetern Fläche eine ständige Abora-Ausstellung eingerichtet werden. Oberbürgermeister Marcel Schmidt würdigte Görlitzer und seine Mitstreiter als „tapfere Argonauten, die im Streben um Wissen und Wahrheit nicht zurückschrecken vor Abenteuern und Selbstquälung bis aufs Äußerste“. Er freue sich darauf, in einem reichlichen Jahr das legendäre Abora-Schilfboot in Originalgröße auf Hoheneck ankern lassen zu können.

Von Winfried Mahr