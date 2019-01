Dresden/Dubai

Die sächsische Medizintechnik wird sich ab Montag mit 22 Firmen auf der Fachmesse „Arab Health“ in Dubai ( Vereinigte Arabische Emirate) präsentieren. Sie sei die größte Fachmesse für Medizintechnik und Krankenhausausstattung im Nahen Osten und seit Jahren wichtig für die Branche in Sachsen, teilte die Wirtschaftsförderung Sachsen am Sonntag mit. Die Messe erwarte in diesem Jahr mehr als 4000 Aussteller und rund 100 000 Besucher aus mehr als 150 Ländern.

In Sachsen entwickeln, produzieren und vertreiben mehr als 100 Firmen Medizintechnik und Krankenhausausstattung. Dabei reicht das Spektrum von Verbrauchsmaterialien bis hin zu Geräten für Diagnose und Therapie.

Von dpa