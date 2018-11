Sachsen

Mit der Sächsischen Frauenwoche wollen der Landesfrauenrat und das Gleichstellungsministerium für die Themen häusliche und sexualisierte Gewalt sensibilisieren. Die Organisatorinnen wollen ein öffentliches Bewusstsein für die Lebensrealität von Betroffenen schaffen.

Ab Freitag gibt es thematisch zusammenhängende Veranstaltungen wie Lesungen, Filmabende und Diskussionen zum Motto „Gewalt beginnt nicht mit Schlägen“, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Themenschwerpunkt ist sind häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen. Häusliche Gewalt treffe Frauen aller sozialen Schichten und Altersklassen, so Ministerin Petra Köpping (SPD) laut Mitteilung. Viele der Betroffenen würden keine Hilfe suchen. Deswegen müsse das Thema stärker öffentlich behandelt werden.

Nach Angaben des Ministeriums registrierte die sächsische Polizei im Jahr 2017 mehr als 8400 Straftaten von häuslicher Gewalt. Von etwa 7100 Opfern waren gut 4800 weiblich. Unter 14 Todesopfern seien acht Frauen, zwei Männer und vier Kinder gewesen. 540 von Gewalt betroffenen Frauen hatten zudem Schutz in einem Frauenhaus gesucht, so das Ministerium. Jede vierte in Deutschland lebende Frau hat bereits körperliche oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt. "Deshalb liegt auch beim sächsischen Hilfesystem der Fokus auf der Bekämpfung von häuslicher Gewalt", so Köpping.

Die Frauenwoche dauert bis zum 26. November. Zeitlich orientiere sich die Aktion am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der seit 1981 am 25. November begangen wird.

Weitere Infos zum Programm der Frauenwoche sind im Internet zu finden.

dpa/mb