Markneukirchen

Die sächsische AfD hat einen Kampagne gegen die Schüler-Demonstrationen von „Fridays for Future“ gestartet. Künftig sollen Parteimitglieder ein Quiz mit acht Fragen und Antworten auf den Veranstaltungen verteilen, kündigte der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse beim Landesparteitag in Markneukirchen (Vogtland) an. „Wir müssen uns die Jugend wieder zurückholen und mit Fakten versorgen“, erklärte Hilse die Initiative. Die Zettel sind bewusst ohne Parteilogo versehen. „Die können uns nicht wegschicken, da es öffentliche Veranstaltungen sind“, so Hilse weiter. Die Sachsen-AfD wolle versuchen, daraus eine bundesweite Aktion zu generieren.

Quelle: Andreas Debski

In dem AfD-Quiz geht es um den Klimawandel - beziehungsweise um Argumente dagegen. So lautet beispielsweise die Antwort auf die Frage, in wie vielen wissenschaftlichen Experimenten bereits nachgewiesen wurde, dass die Kohlendioxid-Emissionen den Klimawandel wesentlich beeinflussen: „In keinem, die Ergebnisse stammen aus Klimacomputermodellen.“ Daneben geht es um den Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre und die Kosten für die Energiewende.

„Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) ist eine globale Schüler- und Studentenbewegung, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Die Aktionen sind auch als Klimastreik bekannt. Zuletzt hatten 23.000 Wissenschaftler den „Fridays for Future“ ihre Unterstützung versichert.

Von Andreas Debski