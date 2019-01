Dresden

Die Weihnachts- und Silvesterfeiern sind vorüber, die Winterferien lassen auf sich warten: „Der Monat Januar ist für Gastronomen immer ein schwieriger Monat“, sagt Sachsens Dehoga-Chef Axel Klein in Dresden. Viele Mitarbeiter machen Urlaub oder feiern Überstunden ab. Entlassungen sind hingegen selten geworden, schon weil es für die Unternehmen im Hotel- Gaststättengewerbe immer schwieriger wird, gutes Personal zu finden. Mit verschiedenen Aktionen versuchen die Tourismusvereine die Zeit zu überbrücken, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Dresden hat nur eine "kleine Delle" im Geschäft

Klein ist vom Ski-Weltcup in Dresden geradezu begeistert. „Veranstaltungen wie diese oder auch der Semperopernball Ende des Monats helfen, das Loch im Januar etwas zu füllen.“ Schon im vergangenen Jahr habe das Sportereignis einen spürbaren Zuwachs gebracht. „Die Hotels waren besser ausgelastet. Auch das Umland profitiert.“ Die Bilder von der Stadt, Skiläufer vor der Dresdner Altstadt-Silhouette, gingen um die Welt.

Der Vorsitzende des Tourismusverbandes Dresden und Hotelier, Johannes Lohmeyer, spricht von einer „kleinen Delle“ im Geschäft. Früher hätten sich die Mitarbeiter nach Arbeit in den Wintersportgebieten umgesehen. Das sei nicht mehr üblich. Die Gefahr sei zu groß, dass diese nicht zurückkehrten. Zudem sei die Lücke, die zu überbrücken sei, vor allem in Dresden nicht so groß. So kämen seit einigen Jahren Anfang Januar russische Einkaufstouristen nach Dresden. Dennoch: „Es wäre gut, wenn wir in dieser Zeit ein paar große Kongresse mehr in der Stadt hätten.“

Sächsische Schweiz arbeitet an der Stärkung des Wintertourismus

In der Bergwelt der Sächsischen Schweiz südlich von Dresden findet der Tourismus zumeist zwischen Ostern und Oktober statt. Während des Winters herrscht Flaute. Seit 2017 läuft unter dem Titel „Wintertraum Sächsische Schweiz“ eine von der EU geförderte Kampagne mit zwölf „Wintertraumorten“. „Wir arbeiten intensiv daran, den Winter touristisch zu stärken“, sagt der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Tino Richter. Der Kurort Rathen etwa verwandelt sich in ein verwunschenes Winter-Märchenland mit Märchenwanderungen, Märchenlesungen und Märchenmenüs.

Gerade auch im Winter traumhaft schön: Die Sächsische Schweiz - im Bild die Wehlnadel, hinten rechts die Basteibrücke. Quelle: Rico Richter

Im Winterdorf Schmilka steigen Gäste nach der Sauna in beheizte Badezuber oder genießen Glühwein und traditionell gebackene Kuchen am Kaminfeuer. Und in Bad Schandau schweben Gäste schwerelos zu Licht und Musik im Thermalsolewasser der Therme. Das Ergebnis: Die Statistik weist für die Wintermonate November 2017 bis Februar 2018 ein Gesamtwachstum von 17,2 Prozent bei den Gästeankünften und 18,7 Prozent bei den Übernachtungen aus.

Freie Stellen in der Branche bleiben immer länger unbesetzt

Die Unternehmen tun gut daran, ihre Mitarbeiter auch in der Winterzeit zu halten. Denn für Gastronomie-Berufe wie etwa Restaurantfachleute oder Köche werden die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend besser. So hat sich nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Arbeitslosen in den Bereichen Küche und Service etwa halbiert und die Zahl der freien Arbeitsstellen fast verdoppelt. Die durchschnittlich freien Stellen stiegen von 2013 bis 2018 von 465 auf 770 jährlich, in der Speisezubereitung von 360 auf 641. Die Vakanzzeiten werden immer länger. In der Gastronomie dauerte es 2018 durchschnittlich 110 Tage, ehe die Gatronomiebetriebe eine frei gewordene Stelle wieder besetzen konnten. 2013 waren es noch 63 Tagen.

Ähnlich verhält es sich in der Hotellerie, bei Hotelkaufleuten und Mitarbeitern im Hotelservice. Da waren 2018 in Sachsen im Schnitt 174 Stellen vakant, 2013 waren es nur 96 freie Stellen gewesen.

Allerdings: Den Angaben zufolge liegt der Medianlohn, das mittlere Entgelt aller Vollzeitbeschäftigten, in Sachsen für Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe aktuell bei 1735 Euro monatlich und damit deutlich unter dem Medianlohn von 2479 Euro pro Monat über alle Berufe in Sachsen hinweg. „Um geeignete Auszubildende und Arbeitskräfte zu finden, sollten sich Betriebe daher möglichst attraktiv aufstellen“, rät ein Sprecher der Arbeitsagentur.

Von Simona Block, dpa