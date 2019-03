Dresden

Gruppenbild mit Herr: Sachsens Linke-Fraktionschef und Spitzenkandidat Rico Gebhardt bekommt ein weibliches Quartett als sogenanntes Kernteam für den Landtagswahlkampf an die Seite. „Je rechter die Parteien, desto weniger Frauen in Parlamentsfraktionen und verantwortlichen Positionen. Deshalb ist mein Vorschlag, für das Spitzenteam ausschließlich Frauen zu wählen, auch eine direkte Antwort auf den Rechtstrend“, sagt Gebhardt (55) bei der offiziellen Vorstellung am Montag in Dresden, „starke linke Frauen werden die Machtanmaßung rechter beziehungsweise konservativer Männer in die Schranken weisen.“

Der Erzgebirger hatte die Linke bereits 2014 in den Wahlkampf geführt und diesmal – als einziger Kandidat – beim erstmals durchgeführten Mitgliederentscheid 88,7 Prozent erreicht. Beim Parteitag im August 2018 hatte die sächsische Linke beschlossen, neben der Nummer 1 ein vierköpfiges „ Kernteam“ aufzustellen, das die Spitzenplätze auf der Wahlliste einnehmen wird. In dem Beschluss heißt es weiter, diese Kandidaten sollten „aufgrund besonderer personeller und/oder fachlicher Kompetenzen zusätzliche Aufgaben im Landtagswahlkampf“ wahrnehmen.

So dehnungsfähig dieser Satz auch sein mag – im Wesentlichen soll es darum gehen, eine besondere Strahlkraft zu entfalten. Aus paritätischen Gründen sollte dieses Quartett hinter der Nummer 1 ursprünglich aus drei Frauen und einem Mann bestehen. Im Gegensatz zu früheren Wahlkämpfen werden diesmal auch nicht explizit einzelne Politikfelder abgedeckt, die den Stellenwert eines Schattenkabinetts gehabt hätten. Deshalb ist das Quartett auch in diesem Sinn überraschend.

Sie ist im Viierer-Team: Susanne Schaper. Quelle: Linke

Dabei dürfte als Einzige die Fraktionsvize Susanne Schaper als gesetzt gegolten haben, die nun Listenplatz 2 hinter Gebhardt einnehmen soll: Die Chemnitzerin hat sich seit Jahren einen guten Ruf als Sozialpolitikerin erarbeitet, ist in einem für die Linke bedeutenden Bereich aktiv – und mit gerade einmal 41 Jahren sogar die Älteste in dem Kernteam.

Mit Linke-Landeschefin Antje Feiks (40, Platz 3) konnte dagegen nicht unbedingt gerechnet werden, da die junge Mutter bereits frühzeitig auf die Spitzenkandidatur verzichtet hatte. Zur Begründung hieß es stets: Sie wolle sich neben der Familie auf die Parteiarbeit konzentrieren.

Ist auch im Quartettt: Antje Feiks. Quelle: dpa

Als erste große Überraschung ist Sarah Buddeberg (36, Platz 4) zu sehen, die wie Antje Feiks in Dresden lebt: Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion widmet sich vorwiegend der Gleichstellungs- und Queerpolitik, gilt allerdings als rechte Hand von Gebhardt.

Als neues Gesicht kommt Marika Tändler-Walenta (Platz 5) in die Landespolitik: Die 34-Jährige ist Kreisvorsitzende in Mittelsachsen, Beisitzerin im Linke-Bundesvorstand – und hat schon vor geraumer Zeit ihre Ambitionen klar formuliert. „Wenn ich in mein Bundesland nach Sachsen schaue, bekomme ich Angst. Ich habe keine Angst vor Flüchtlingen oder Arbeitsmigration, sondern ich habe Angst vor dem drohenden Rechtsruck nach der Landtagswahl“, hatte Marika Tändler-Walenta unlängst in einem LVZ-Interview gesagt. Aufgrund ihrer nun vorderen Platzierung hat sie einen Sitz im Landtag sicher und kann möglichen Kampfkandidaturen auf dem Parteitag aus dem Weg gehen.

Gehört ebenso zum Spitzenteam: Sarah Buddeberg Quelle: Linke

Bei der Besetzung des Quartetts fällt zum einen auf, dass Leipziger diesmal ganz offensichtlich keine Chance hatten – und dass Vertreter der linken Neuausrichtung dominieren. Ebenfalls gehandelte Fachpolitiker wie Jana Pinka (Umwelt) und Luise Neuhaus-Wartenberg (Wirtschaft), die beide bereits 2014 zum Kompetenzteam gehörten, sowie Enrico Stange (Inneres) oder André Schollbach (Kommunales/Recht) zogen deshalb wohl den Kürzeren. Vor fünf Jahren teilten sich noch vier Frauen und zwei Männer hinter Gebhardt die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Finanzen, Justiz, Kultur und Umwelt. Die Schwerpunkte haben sich nun anscheinend verlagert.

Antje Feiks hatte schon im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass die Landtagswahl am 1. September eine Entscheidungswahl wird: „Denn es werden sich nicht nur verschiedene Politikansätze gegenüberstehen, sondern ganze Gesellschaftsmodelle.“ In diesem Licht kann die Nominierung auch gesehen werden. „Wir haben Personen vorgeschlagen, die die gesamte Bandbreite unseres Programms vollumfänglich und leidenschaftlich nach außen vertreten werden können“, erklärt der Linke-Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak.

Komplettiert die weibliche Spitzengruppe: Marika Tändler-Walenta Quelle: Foto: Dirk Wurzel

Anfang April will Sachsens Linke, die aktuell mit 27 Abgeordneten im Landtag vertreten sind, über das weitere Personaltableau entscheiden. Die endgültige Wahlliste soll am 13./14. April auf einem Parteitag in Leipzig beschlossen werden. In Umfragen liegt die Linke momentan bei knapp unter 20 Prozent in Sachsen.

Von Andreas Debski