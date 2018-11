Dresden

Der Einsatz von Bodycams bei Sachsens Polizei zahlt sich nach Einschätzung des Innenministeriums aus. In den sechs Monaten nach Beginn des Pilotprojekts wurden demnach sechs Prozent weniger Übergriffe angezeigt als im November 2017. Absolute Zahlen wurden nicht genannt. „Die Bodycams erhöhen den Schutz der Einsatzkräfte und liefern bei strafbaren Handlungen entsprechende gerichtsrelevante Audio- und Videobeweise“, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei testet 48 Körperkameras an Brennpunkten wie der Leipziger Eisenbahnstraße oder dem Wiener Platz in Dresden. In anderen Gebieten, wo die Bodycams nicht zum Einsatz kamen, nahm die Zahl der angezeigten Übergriffe den Angaben zufolge um zehn Prozent zu.

Wöller glaubt daher an die abschreckende Wirkung von Bodycams und will sie dauerhaft einsetzen, dazu müssten sie aber gesetzlich festgeschrieben werden. Der Entwurf des neuen Polizeigesetzes sieht ihren Einsatz jedoch nicht vor. Er soll mit Blick auf Gefahren wie Terrorismus und Organisierte Kriminalität den Beamten mehr Rechte geben.

Der Innenminister appellierte erneut an die Abgeordneten im Landtag, den Einsatz von Bodycams in das neue Gesetz mit aufzunehmen. „Ich gehe davon aus, dass sich die Abgeordneten ihrer Verantwortung bewusst sind und im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens die Weichen richtig stellen werden“, sagte er.

Auch für den innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Albrecht Pallas, haben Bodycams Vorzüge. Allerdings sieht es seine Fraktion kritisch, dass dadurch mehr personenbezogene Daten erfasst werden. Bisher scheiterte die Festschreibung des Einsatzes von Bodycams im Polizeigesetz daran, dass die schwarz-rote Koalition diesen Punkt nicht klären konnte. „Ich gehe aber stark davon aus, dass wir uns verständigen können, soweit wir gleichzeitig die anonymisierte Kennzeichnung von Beamten einführen“, sagte Pallas.

Das Pilotprojekt sollte in diesem Monat enden. Das Innenministerium hat die Testphase nun bis Ende April 2019 erweitert.

dpa