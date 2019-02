Leipzig/Erfurt

Mitteldeutsche Autohändler leiden unter der Diesel-Krise weniger stark als Betriebe in Westdeutschland. „Zweifelsohne haben wir in der Branche erhebliche Probleme, aber in Regionen, wo Fahrverbote drohen oder bereits verhängt worden sind, sieht es wesentlich schlimmer aus“, sagt Ulrich Große, Hauptgeschäftsführer vom Landesverband des Kraftfahrzeuggewerbes Sachsen.

Bundesweit würden rund 190 000 Autos der Abgasnorm Euro 5 noch auf den Höfen der Händler stehen und diese stark belasten. Das Interesse an den Fahrzeugen sei gering, heißt es beim Bundesverband. Mancherorts ließen sich Euro-5-Diesel auch mit Rabatten von mehr als 30 Prozent nicht mehr verkaufen, sagt Thomas Peckruhn. Der Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe sieht darin eine „Wertvernichtung“ und spricht von einem„hysterischem Hype“ um das Diesel-Thema.

Diese Belastung zwinge einzelne Betriebe sogar in die Knie: 720 Betriebe gingen im Vorjahr bundesweit vom Netz, so viele wie seit 2009 nicht mehr, heißt es. Deutschlandweit gibt es 36 750 Werkstätten und Autohäuser.

In Sachsen müsse der eine oder andere Betrieb aus eben diesen Gründen auch aufgeben, erklärt Große. „Zumeist erfolgen Schließungen aber aus Altersgründen.“ Laut Arbeitgeberverband gibt es in Sachsen 3500 Werkstätten und Autohäuser – markengebundene und freie Werkstätten.

Kunden würden die Debatten um die Antriebstechnik, insbesondere die Diskussion um Fahrverbote in Städten genau verfolgen und versuchen, bei den Händlern ordentliche Rabatte auszuhandeln. „Die Gruppe der Pendler, die in westdeutsche Bundesländer zur Arbeit fährt, können wir aktuell kaum für Diesel-Fahrzeuge begeistern“, so Große. Zum Glück zeige sich die EU-Kommission offen für eine Lockerung der Grenzwerte. „Es besteht Hoffnung.“

Umsatz-Sorgen - vor allem bei E-Mobilität

Bundesweit konnten Händler im vergangenen Jahr nur noch 1,0 bis 1,3 Prozent vom Umsatz als Gewinn verbuchen – nach 1,5 Prozent im Jahr im davor, was auch schon sehr wenig gewesen sei. Größtes Problem für die Betriebe seien die Leasing-Rückläufer. Ein 40 000-Euro-Auto, das vor der Diesel-Krise verleast wurde, muss von den Händler zum vereinbarten Restwert zurückgenommen werden. Verkauft werde es dann rund 30 Prozent unter dem Verkaufswert. Große: Das sind Verluste, die wir verkraften müssen.“

Gespannt schaue die Branche auf die Entwicklung der Elektromobilität. Im Jahr 2025 soll laut Prognosen schon jedes 20. Auto in Deutschland rein elektrisch fahren. Knapp jedes sechste werde einen Hybrid-Antrieb haben. Weil Elektromotoren nicht so komplex sind wie Verbrenner, rechnet der Verband mit Einbußen beim Service.

„Die E-Mobilität stellt unsere Branche vor Veränderungen“, sagt Große. Allerdings sei noch offen, in welchem Tempo die Technik in Mitteldeutschland Einzug hält. Im Sachsen sind laut Verband aktuell 1,5 Prozent aller Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (Gas, Elektro, Hybrid) gegenüber 5,3 Prozent auf Bundesebene.

Von Andreas Dunte